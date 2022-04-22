بلينكن يؤكد أن العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها أقوى من أي وقت مضى

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أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" على أن العلاقات الحالية بين الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، أقوى من أي وقت مضى.جاء ذلك ردا على سؤال طُرح عليه في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس حول التدابير الأمريكية لتعزيز العلاقات مع الدول الحليفة، حيث أعرب "بلينكن" عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها حاليا أقوى من أي وقت مضى.وأضاف أنه من أولى التعليمات التي تلقاها من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" التركيز على استعادة وتنشيط العلاقات مع الدول الحليفة والشريكة للولايات المتحدة، وأن هذا هو ما تنفذه الحكومة الأمريكية.وقال "بلينكن" إن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة قامت بإحياء علاقات المشاركة مع الدول الآسيوية والباسيفيكية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزلندا.