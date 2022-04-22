كوريا الجنوبية تتخذ الإجراءات استعدادا لاحتمال إغلاق كامل لمدينة بكين

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وسط زيادة المخاوف من احتمال قيام الحكومة الصينية بإغلاق العاصمة بكين مثلما فعلت في مدينة شنغهاي، قالت وزارة الخارجية الكورية إنها تتخذ حاليا التدابير اللازمة لدعم الكوريين المقيمين هناك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" في موجز صحفي أمس الخميس إن الحكومة تراقب عن كثب الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي في مدينة بكين من خلال السفارة الكورية لدى الصين.وأضاف "تشيه" أن وزارة الخارجية تحافظ وتوسع قنوات الاتصال مع الحكومة المركزية الصينية وسلطات مدينة بكين والجاليات الكورية والشركات الكورية العاملة في بكين.وفي هذا السياق، قامت السفارة الكورية لدى الصين بتشكيل فريق عمل ليقوم بوضع خطة لدعم الرعايا الكوريين المقيمين في بكين في حالة تعرض بكين لإغلاق كامل.الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية قد أغلقت مدينة شنغهاي بشكل كامل يوم السابع من شهر مارس الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا.