اتحاد نقابات العمال الكورية ينظم مسيرات على مستوى البلاد بمناسبة عيد العمال

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عقد اتحاد نقابات العمال في كوريا الجنوبية مظاهرات في جميع أنحاء البلاد أمس الأحد للاحتفال بعيد العمال.ونظم اتحاد نقابات العمال الكوري الذي يعد أحد منظمتين عماليتين شاملتين في البلاد، مسيرات في جميع أنحاء البلاد في الساعة من 2 بعد ظهر الأحد بمناسبة يوم العمل العالمي، في 16 مدينة ومقاطعة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سيول وديغو وبوسان وكوانغ جو وجزيرة جيجو.وتعهد اتحاد نقابات العمال بالنضال من أجل توفير وظائف لائقة وتعزيز حقوق العمل دون تمييز، كما حث حكومة "يون صوك يول" القادمة على سحب السياسات المناهضة للعمال.وقد شارك حوالي عشرة آلاف شخص في التجمع الذي عقد في وسط سيول. وبعد المسيرة، توجه المشاركون إلى مكتب لجنة يون الانتقالية في منطقة جونغ نو.