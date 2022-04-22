استئناف تشغيل السفارة الكورية في العاصمة الأوكرانية كييف

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأحد أن السفارة الكورية في أوكرانيا استأنفت أعمالها، حيث عاد بعض أعضائها إلى مقر السفارة في كييف يوم السبت الماضي، بعد شهرين من مغادرة أعضاء السفارة إلى مكاتب مؤقتة في كل من مدينة "جينسوتشي" الأوكرانية، وفي رومانيا، يوم الثاني من أبريل الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.وأضافت الوزارة أن السفارة الكورية تخطط لاستئناف العمل بدءا من اليوم الاثنين الموافق للثاني من مايو.وأضافت أن أعضاء السفارة الذين مازالوا في المكاتب المؤقتة سيعودون على مراحل إلى مقر السفارة في كييف حسب الأوضاع.وقد قامت أكثر من 20 دولة، منها فرنسا وإيطاليا وهولندا والبرازيل وإيران وتركيا والاتحاد الأوربي، باستئناف تشغيل سفاراتها في كييف.