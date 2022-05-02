السياسية تقرير يقول إن اليابان تدرس نشر طائرات تجسس بدون طيار فوق البحر الشرقي

قال تقرير نشرته صحيفة "سانكي" اليابانية أمس الأحد، إن وزارة الدفاع اليابانية تدرس فكرة نشر طائرات تجسس بدون طيار بشكل دائم في البحر الشرقي وبحر الصين الشرقي، في محاولة لاكتشاف وتتبع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.



ووفقا للتقرير، تدرس وزارة الدفاع اليابانية تشكيل فريق من الطائرات بدون طيار ثابتة الجناحين يمكنها الطيران لساعات طويلة ونشرها فوق البحر الشرقي وبحر الصين الشرقي، بحيث تراقب تلك المناطق في أقسام مختلفة وترسل البيانات التي تم جمعها إلى إحدى القواعد الأرضية.



وسوف تُبقي الوزارة تلك الطائرات بدون طيار فوق هذه المناطق من خلال تبديلها عندما تحتاج إلى التزود بالوقود.



وبحسب الصحيفة، خصصت وزارة الدفاع اليابانية 100 مليون ين للأنشطة البحثية ذات الصلة في ميزانية الدولة للسنة المالية 2022.