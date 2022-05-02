يون يكشف عن اختياراته لكبار المساعدين الرئاسيين

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كشف الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" عن اختياراته لكبار مساعديه الرئاسيين.وأعلن "جانغ جي وان"، الذي يشغل حاليا منصب كبير مساعدي يون خلال الفترة الانتقالية، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن يون اختار نائب وزير الخارجية السابق "كيم سونغ هان" كمدير لمكتب الأمن القومي. وتم تعيين "كيم تيه هيو"، المساعد الرئاسي السابق لاستراتيجية الأمن القومي، كنائب أول لمدير مكتب الأمن القومي، في حين تم تعيين "شين إين هو"، ضابط إدارة المخاطر السابق في نفس المكتب، كنائب ثانٍ للمدير. وتم اختيار "كيم يونغ هيون"، مدير العمليات السابق في هيئة الأركان المشتركة، لرئاسة جهاز الأمن الرئاسي.وبالنسبة لكبار المساعدين، عيّن يون نائب وزير المالية السابق "تشيه سانغ موك" كمساعد رئاسي لشؤون الاقتصاد، و"آن سانغ هون"، الأستاذ في جامعة سيول الوطنية، كمساعد للشؤون الاجتماعية. وتم تعيين النائب البرلماني السابق "لي جين بوك" كمساعد رئاسي للشؤون السياسية، بينما تم اختيار "تشيه يونغ بوم"، نائب رئيس مجموعة "هو سونغ"، كمساعد لشؤون الاتصالات. واختار يون أيضا النائب البرلماني السابق "كانغ صونغ كيو" كسماعد لشؤون المجتمع المدني.كما تم اختيار "كانغ إين سون"، المتحدث الرسمي الحالي باسم يون للصحافة الأجنبية، كمتحدث باسم الرئاسة.