بدء رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق في كوريا

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بدءا من اليوم الاثنين، سيتم رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في كوريا، وسط الاتجاه التنازلي في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.وكانت الحكومة الكورية قد قررت في الأسبوع الماضي رفع إلزامية ارتداء الكمامات اعتبارا من اليوم الاثنين، مشيرة إلى الانخفاض المستمر في عدد الإصابات. وجاء ذلك القرار بعد 566 يوما من تطبيق الحكومة الكورية لإلزامية ارتداء الكمامات في أكتوبر 2020، وتبقى الآن فقط إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والداخلية.ومع ذلك، سيظل ارتداء الكمامات إجباريا في التجمعات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والتجمعات الأخرى التي تضم أكثر من 50 شخصا.كما يُنصح بشدة الأشخاص الذين يعانون من حمى أو سعال أو غيرها من أعراض كورونا وكبار السن والأشخاص غير المطعمين بارتداء الكمامات في الهواء الطلق.ويوصى أيضا بارتداء الكمامات إذا كان من الصعب الحفاظ على مسافة أقلها متر مع الآخرين في التجمعات.