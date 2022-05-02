المبعوث النووي الصيني يزور كوريا الجنوبية لإجراء محادثات حول كوريا الشمالية

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وصل كبير المبعوثين النوويين الصينيين "ليو شياو مينغ" إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد في زيارة تستهدف إجراء محادثات بشأن قضايا كوريا الشمالية.وعند وصوله إلى مطار إنتشون الدولي، قال الممثل الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية للصحفيين إنه سيلتقي بمسؤولين من الحكومتين الكورية الحالية والقادمة لتبادل الآراء حول الحلول السياسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية.وردا على سؤال حول دور الصين في القضية النووية لكوريا الشمالية، قال "ليو" إن بكين لعبت دورا بناء وستواصل القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مسؤولتان عن حل القضايا في شبه الجزيرة الكورية وليس الصين.وقال المبعوث الصيني أيضا إن سبب العداء بين واشنطن وبيونغ يانغ هو انعدام الثقة العميق بينهما، وحث الجانبين على الدخول في حوار هادف وصادق.وفيما يتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية، قال "ليو" إن الصين تدعم دائما نزع السلاح النووي، لكن يجب أيضا أخذ أمن كل دولة في الاعتبار.وأكد المبعوث الصيني مجددا أن بلاده تعترض على أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد التوتر، معربا عن اعتقاده بأن الحلول السياسية لا تزال ممكنة بالنسبة لقضايا شبه الجزيرة الكورية.ومن المقرر أن يجري "ليو" محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي "نوه كيو دوك" غدا الثلاثاء.