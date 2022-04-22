تسجيل أقل عدد من إصابات كورونا في كوريا منذ الأول من فبراير

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وسط ترجع واضح لانتشار المتحور "أوميكرون"، استمر عدد حالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية في الانخفاض ليصل إلى مستوى 20 ألف حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 20 ألفا و84 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 26 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 17 مليونا و285 ألفا و733 شخصا.وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بمقدار حوالي 17 ألف حالة مقارنة باليوم الأسبق.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة 461 شخصا، بانخفاض مقداره 32 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.وزاد عدد الوفيات بمقدار 83 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 22 ألفا و958 حالة وفاة حتى الآن.