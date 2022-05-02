سون هُنغ مين يسجل هدفين ويحقق رقما قياسيا في مسيرته الرياضية

Photo : YONHAP News

حقق المهاجم الكوري الجنوبي "سون هُنغ مين" لاعب نادي "توتنهام هوتسبير" في الدوري الإنغليزي الممتاز رقما قياسيا في مسيرته الكروية لأهداف الدوري، ودخل تاريخ كرة القدم في كوريا الجنوبية، حيث سجل هدفين في مباراة فريقه ضد فريق "ليستر سيتي"، التي أقيمت على ملعب "توتنهام هوتسبير" في لندن يوم أمس الأحد، ليساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.وكان هدفا "سون" رقمي 18 و19 في موسم 2021-2022 من الدوري الإنغليزي الممتاز.وجلبت هذه الثنائية "سون" إلى أعلى مستوى في مسيرته حيث سجل 19 هدفا في موسم واحد، متجاوزا رقمه القياسي السابق البالغ 17 هدفا.كما حطم "سون" الرقم القياسي الذي سجله "تشا بوم كون" منذ عقود في تسجيل معظم الأهداف في موسم واحد من قبل لاعب كوري جنوبي في بطولات الدوري الأوربية، حيث كان "تشا" قد سجل 17 هدفا في الدوري الألماني في موسم 1985-1986.وبرصيد 19 هدفا، صعد "سون" إلى المركز الثاني في السباق على الحذاء الذهبي، وهي جائزة الدوري الممتاز الموسمية التي تُمنح لأفضل هداف.