البرلمان يعقد جلسات استماع لتأكيد تعيين رئيس الوزراء و5 مرشحين وزاريين

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري جلسات استماع اليوم الاثنين لتأكيد تعيين المرشح لمنصب رئيس الوزراء "هان دوك سو" وخمسة مرشحين لمناصب وزارية.وبحسب مصادر في البرلمان، ستعقد جلسات الاستماع الخاصة بتعيين المرشحين الستة في وقت واحد من اليوم.وكان من المقرر مبدئيا عقد جلسة الاستماع الخاصة بـ"هان" يومي 25 و26 أبريل، لكنها لم تعقد بسبب مقاطعة الحزب الديمقراطي الحاكم للجلسة بادعاء أن "هان" لم يقدم المواد التي طلبها الحزب منه للتحقق من كفاءته.وسوف تعقد جلسة الاستماع لتعيينه على مدار اليوم والغد، كما تتضمن جلسات الاستماع التي ستعقد اليوم تأكيد تعيين خمسة مرشحين لوزارات المالية والشؤون الخارجية والأراضي والثقافة والبيئة.