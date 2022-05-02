الحزب الحاكم يطلب تأجيل اجتماع الحكومة للتصديق على مشروعات قوانين النيابة

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طلب الحزب الديمقراطي الحاكم من المكتب الرئاسي تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده صباح الغد الثلاثاء حتى يتمكن الرئيس "مون جيه إين" من التصديق على مشروعات قوانين إصلاح النيابة العامة خلال الاجتماع.وقال النائب البرلماني "يون هو جونغ" الذي يرأس لجنة التخطيط للطوارئ في الحزب الديمقراطي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين يوم أمس الأحد، إنه يعرف أن الحزب قدم ذلك الطلب إلى المكتب الرئاسي. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة كاملة صباح الغد الثلاثاء لإجراء تصويت على مشروع قانون إصلاح النيابة العامة بهدف تقليص سلطاتها في إجراء التحقيقات.وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي إنه إذا تم تمرير مشروع القانون في البرلمان صباح الغد الثلاثاء، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإرسال مشروع القانون إلى اجتماع مجلس الوزراء، لذلك طلب الحزب من المكتب الرئاسي تأجيل الاجتماع. ويبدو أن المكتب الرئاسي مستعد لتأجيل اجتماع مجلس الوزراء.ومن جانبها انتقد حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، خطوة الحزب الديمقراطي ووصفها بأنها "غش"، كما طلب من الرئيس "مون" استخدام حق النقض ضد مشروع القانون.