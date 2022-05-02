تقرير يقول إن كولومبيا تنوي شراء طائرات تدريب من إنتاج كوريا الجنوبية

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قال تقرير إعلامي أمريكي إن القوات الجوية في كولومبيا اختارت طائرات "تي إيه-50" و"إف إيه-50" من إنتاج كوريا الجنوبية، لتكون طائرات التدريب النفاثة لديها.ووفقا لتقرير نُشر أول من أمس في صحيفة "ديفينس نيوز" الأمريكية المتخصصة في الأخبار العسكرية والدفاعية، تخطط القوات الجوية الكولومبية للحصول على ما لا يقل عن 20 طائرة تدريب نفاثة متطورة مزودة بقدرات قتالية "جو – جو" و"جو – أرض"، في إطار مشروع يقدر بأنه سيكون بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.ومن جانبه نفى سلاح الجو الكولومبي أن تكون هناك حاليا مفاوضات جارية مع شركة صناعات الفضاء الكورية بشأن شراء طائرات التدريب النفاثة الكورية. ومع ذلك، قالت مصادر محلية لوسائل الإعلام أن الحكومة الكولومبية أقرت بتفضيل القوات الجوية للطائرات الكورية الجنوبية.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية تتنافس ضد شركة "ليوناردو" الإيطالية على هذه الصفقة.