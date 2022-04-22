البرلمان يعقد جلسات استماع لتأكيد تعيين رئيس الوزراء و5 مرشحين وزاريين

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استأنف البرلمان الكوري اليوم الاثنين عقد جلسة الاستماع لتأكيد تعيين المرشح لمنصب رئيس الوزراء "هان دوك سو"، بعد أن كان الحزب الديمقراطي الحاكم قد قاطع الجلسة التي كانت من المقرر عقدها يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر أبريل الماضي، بادعاء أن "هان" لم يقدم المواد التي طلبها الحزب منه للتحقق من كفاءته.وفي جلسة اليوم، ركز الحزب الديمقراطي على التحقق مما إذا كان "هان" قد حصل على المليارات من الوون كرسوم استشارية من شركة "كيم آند جانغ" للمحاماة.ومن جانبه، وصف حزبُ "قوة الشعب" المعارض الرئيسي المرشحَ "هان" بأنه الشخص المناسب لمنصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى خبراته الوفيرة وقدراته العالية في شؤون الدولة.ومن المتوقع ألا يكون من السهل الموافقة على تعيين "هان" لأن الحزب الحاكم ظل يتخذ موقفا معارضا لتعيينه بسبب المزاعم المتعلقة به.كما يعقد البرلمان جلسات استماع أخرى لتأكيد تعيين 5 مرشحين لمناصب وزراء المالية والخارجية والأراضي والثقافة والبيئة.