أكثر من 80% من المصدرين الكوريين تأثروا باضطرابات سلسلة التوريد العالمية

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع حديث أن ثمانية من بين كل 10 مصدرين كوريين جنوبيين قد تعرضوا لمخاطر اضطرابات سلسلة التوريد العالمية.ووفقا لمركز بحثي تابع لاتحاد التجارة الدولية الكوري أمس الاثنين، فإن من بين حوالي 1100 من شركات التصدير التي حققت مستوى 500 ألف دولار أمريكي من الصادرات على الأقل في العام الماضي، قال 85,5% إنهم يعانون من تداعيات مشاكل سلسلة الإمدادات العالمية، بما في ذلك التأخير في التوزيع والارتفاع السريع في التكاليف اللوجستية، باعتبارها أكبر المشاكل التي تواجهها تلك الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتدهور الربحية باعتبارها تحديات قوية.ومع ذلك، فإن نسبة الذين أشاروا إلى تضرر العرض والطلب، والذي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على منتجاتهم، قد قلت عن 12% من بين الذين شملهم الاستطلاع.وفيما يتعلق بالمساعدات الحكومية التي تحتاجها شركات التصدير، دعا ما يقرب من 40% من تلك الشركات إلى اتخاذ تدابير لتقليل التأخير في التوزيع، مثل تأمين المزيد من مساحات الشحن، فضلا عن المساعدة فيما يتعلق بتكلفة الشحن.