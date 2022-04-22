سفير أوكرانيا يدعو إلى استمرار دعم كوريا الجنوبية

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دعا سفير أوكرانيا لدى كوريا الجنوبية إلى تعاون سيول في جهود بلاده لدرء الغزو الروسي ضدها.وقدم "دميترو بونومارينكو"، السفير الأوكراني في كوريا الجنوبية، هذا الطلب في خطاب ألقاه في جامعة سيول الوطنية يوم أمس الاثنين، حيث قال إنه ليس فقط مستقبل أوكرانيا على المحك ولكن أيضا العالم بأسره يواجه تهديدا نوويا من قبل ديكتاتور، وتهديدا من خلال عودة ظهور الإمبراطورية الروسية.وأضاف "بونومارينكو"، الذي اتهم روسيا بإنكار تاريخ أوكرانيا وثقافتها، إن الملابس والطعام الخاص ببلاده الذي تطالب به دولة مجاورة سيبدو أمرا مألوفا للكوريين الجنوبيين، في إشارة واضحة إلى مطالبة الصين المزعومة بالهانبوك والكيمتشي.وقدم السفير الأوكراني الشكر للكوريين الجنوبيين على تقديم الدعم الحار والتضامن لأوكرانيا وطالبهم بالاستمرار في تقديم المساعدة، وقال إن الكوريين الجنوبيين سيتفهمون ما يعنيه القتال من أجل بلادهم واستقلالهم، كما أن الديمقراطية والحرية تستحق القتال حتى الموت.