استطلاع يؤكد تقدم مرشح المعارضة على مرشح الحزب الحاكم في انتخابات عمودية سيول

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مع تبقي حوالي شهر على إجراء الانتخابات المحلية في 1 يونيو، أظهر استطلاع جديد للرأي العام أن مرشح المعارضة، عمدة سيول الحالي "أوه سي هون"، متفوق على "سونغ يونغ كيل"، مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، بأكثر من 20 نقطة مئوية في سباق عمودية مدينة سيول. ووفقا للاستطلاع الذي أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" وأصدرت نتائجه أمس الاثنين، وشمل 1600 من المواطنين الكوريين البالغين في ست مناطق، بما في ذلك سيول، فإن 49,9% من المشاركين يفضلون عمدة سيول الحالي، وهو مرشح حزب "قوة شعب" المعارض الرئيسي، بينما اختار 26,9% منهم مرشح الحزب الحاكم "سونغ". وعندما سئلوا عن المرشح المرجح فوزه، اختار أكثر من 60% "أوه". وفيما يتعلق بانتخابات حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، تلقى مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض "كيم أون هيه" دعما بنسبة 38,7%، في حين حصل مرشح الحزب الحاكم "كيم دونغ يون" على 35,6%. وفي سباق انتخابات عمودية مدينة إنتشون، اتضح أن 38% يفضلون مرشح المعارض "يو جونغ بوك"، في حين اختار 33% مرشح الحزب الحاكم "بارك نام تشون". وقال سبعة من بين كل عشرة ناخبين في مقاطعة سيول وإنتشون وكيونغ كي إنهم سيصوتون بالتأكيد في الانتخابات المحلية القادمة.يذكر أن الاستطلاع الذي أجرته شركة "هانكوك ريسيرش" في الفترة من الجمعة إلى الأحد الماضيين، يبلغ مستوى الثقة فيه 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3,5%. ويمكن الاطلاع على أسئلة الاستطلاع ونتائجه على موقع "كي بي إس".