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الدولية

مباحثات نووية في سيول بين كوريا الجنوبية والصين

Write: 2022-05-03 10:33:09

مباحثات نووية في سيول بين كوريا الجنوبية والصين

Photo : YONHAP News

سيجري كبار المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية والصين محادثات حول قضايا كوريا الشمالية في سيول، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، سيلتقي "نوه كيو دوك" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، مع نظيره الصيني "ليو شياومينغ" في مقر الوزارة في وسط سيول.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان كيفية تنسيق جهود البلدين لإدارة أوضاع شبه الجزيرة الكورية بطريقة مستقرة.

وسوف يبقى "ليو" في سيول حتى يوم السبت القادم، حيث يلتقي خلال هذه الفترة مع مسؤولي وزارات الشؤون الخارجية والتوحيد، وكذلك المكتب الرئاسي للأمن القومي.

وقد وصل المبعوث الصيني إلى سيول أول من أمس الأحد في أول زيارة يقوم بها إلى كوريا الجنوبية، حيث أخبر الصحفيين بأنه سيلتقي في سيول بمسؤولي الحكومتين الحالية والقادمة من اجل تبادل الآراء حول الحلول السياسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية.
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