أسعار المستهلك في كوريا تقفز بأعلى نسبة منذ أكثر من 13 عاما

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ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بنسبة تقترب من خمسة بالمائة في شهر أبريل الماضي، محققة نموا حادا هو الأكبر منذ 13 عاما.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار المستهلك في البلاد 106,85 نقطة في أبريل، بزيادة نسبتها 4,8% مقارنة بالعام الماضي.وتعد هذه الزيادة هي الأكبر منذ 13 عاما وستة أشهر، تحديدا منذ شهر أكتوبر من عام 2008، عندما نما المؤشر بنسبة 4,8% أيضا.ويرجع هذا الارتفاع في أبريل بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الخدمات الشخصية والسلع الصناعية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتدهور الإمدادات لفترة طويلة مع انتعاش الطلب.وحسب المنتجات، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة ستة في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 7,8%.كما ارتفعت المنتجات البترولية بنسبة 34,4%، وأسعار منتجات الزراعة والماشية ومصائد الأسماك بنسبة 1,9%، في حين زادت أسعار الخدمات بنسبة 3,2%، مقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية والنفط المتقلبة، بنسبة 3,6% في أبريل، وهو أكبر نمو منذ ديسمبر من عام 2011.