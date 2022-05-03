الولايات المتحدة تواصل مراقبة كوريا الشمالية وسط توقعات بإجراء تجربة نووية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تحركات كوريا الشمالية عن كثب للحصول على أي علامات تدل على إجرائها اختبارات إضافية على أسلحة نووية وصواريخ باليستية.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذه التصريحات أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تواصل زيادة متابعتها المخابراتية ومراقبتها لكوريا الشمالية فيما يتعلق بسلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة.وكانت قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ قد قالت في بيان أصدرته في شهر مارس الماضي إنها أمرت بتكثيف أنشطة الاستطلاع وجمع المعلومات في منطقة البحر الأصفر، بالإضافة إلى تعزيز الاستعداد بين قوات الدفاع الصاروخي الباليستية الأمريكية في المنطقة.وأضاف المتحدث الرسمي باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة زادت من قدراتها في مجال الاستطلاع في أعقاب الاختبارات الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، كما تواصل تكثيف تلك القدرات.وقال كيربي أيضا إن الولايات المتحدة ظلت تبحث باستمرار عن طرق للحصول على معلومات مخابراتية ومعلومات أكثر، مع الاستمرار في تشارك تلك المعلومات مع كوريا الجنوبية.