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السياسية

البيت الأبيض يؤكد على قوة العلاقات الأمريكية مع كل من كوريا واليابان

Write: 2022-05-03 10:40:08

البيت الأبيض يؤكد على قوة العلاقات الأمريكية مع كل من كوريا واليابان

Photo : KBS News

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لديها علاقات قوية مع كوريا الجنوبية وكذلك مع اليابان.

وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في أثناء الإجابة عن سؤال حول سبب الزيارة التي سيقوم بها الرئيس جو بايدن إلى كوريا الجنوبية ثم إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن بايدن سيزور كوريا الجنوبية في الفترة من 20 إلى 22 مايو قبل أن يقوم بزيارة لليابان في الفترة من 22 إلى 24.

وأضافت "ساكي" أن الولايات المتحدة لديها علاقات مهمة وحيوية جدا مع كوريا الجنوبية، وسوف تواصل العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات.

ومع ذلك، أعربت المتحدثة عن أملها في ألا يتم الإفراط في تحليل ترتيب رحلة بايدن، مؤكدة على أن الولايات المتحدة لديها علاقات قوية مع كل من كوريا الجنوبية واليابان.
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