كوريا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى ما يزيد عن مستوى 50 ألفا، لكن عدد الوفيات انخفض إلى أقل من 50 حالة وسط الانكماش الواضح في موجة تفشي العدوى بالمتحور "أوميكرون".وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف 51 ألفا و131 حالة طوال اليوم السابق، بما في ذلك 45 إصابة لدى القادمين من الخارج، مما رفع من إجمالي عد الإصابات في البلاد إلى 17 مليونا و346 ألفا و753 إصابة.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 44، ليصل إلى 417، مع بقائه في نطاق 400 لليوم الرابع على التوالي.وشهد يوم أمس الاثنين أيضا 49 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، مما رفع عدد الوفيات إلى 23 ألفا وسبع وفيات، وبلغ معدل الوفيات 0,13%.كما بلغ معدل انشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة للمرضى المصابين ذوي الأعراض الخطيرة على مستوى البلاد25,2%، بينما بلغ عدد الذين يتلقون علاجا في منازلهم حوالي 280 ألف شخص.