بيونغ يانغ تصف إعلان الهجمات النووية الاستباقية بأنه قرار جريء وجديد

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أبرزت كوريا الشمالية نجاحها في تطوير أسلحة نووية، ووصفت إعلان زعيمها "كيم جونغ اون" عن إمكانية شن هجوم نووي استباقي بأنه "قرار جريء وجديد".وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية اليوم إن إعلان كيم عن الهجوم النووي الاستباقي أمام العالم "يمثل حدثا تاريخيا".وكان "كيم" قد قال خلال عرض عسكري أقيم يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت المصالح الأساسية لكوريا الشمالية لأي تهديد، مشيرا بذلك إلى احتمال استخدام أسلحة نووية بشكل استباقي.كما وصفت الصحيفة الكورية الشمالية السنوات العشر الأخيرة من عهد كيم بأنها بمثابة "حرب واحدة"، وأن كوريا الشمالية حققت نصرا عظيما من خلال التطوير النووي بقيادة كيم.وأضافت أن كوريا الشمالية بذلت أقصى الجهود لتطوير الأسلحة النووية رغم تعرضها لعقوبات شديدة غير مسبوقة، لكنها أصبحت تمتلك جميع الأسلحة المهمة خلال السنوات القليلة الماضية والتي تحتكرها الدول العظمى فقط.