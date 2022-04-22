استقالة المرشح لمنصب وزير التعليم

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أعلن "كيم إين تشول" المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون المجتمعية ووزير التعليم اليوم عن انسحابه من الترشح بعد أن ظل يواجه اتهامات متعددة، بما في ذلك التمتع بمزايا منح "فول برايت" الدراسية.وجاءت استقالته بعد مرور 20 يوما على اختياره كمرشح ضمن الحكومة القادمة يوم 13 من شهر أبريل الماضي، لتصبح أول حالة انسحاب بين المرشحين لمناصب وزارية في حكومة الرئيس المنتخب "يون صوك يول".وعقد "كيم" مؤتمرا صحفيا في الساعة التاسعة من صباح اليوم أعلن فيه عن انسحابه من الترشح، وقال إنه كان يرغب في أن يقوم من خلال ذلك المنصب أن يرد الجميل إلى الدولة والمجتمع في آخر خدمة عامة له.وأكد "كيم" على أنه لا يقدم أي أعذار أو توضيحات، وقال إنه وحده هو الذي يتحمل مسؤولية كل ذلك.الجدير بالذكر أن "كيم" ظل يتعرض لاتهامات بالمحاباة بعد أن حصل جميع أفراد أسرته، بمن في ذلك زوجته وابنه وابنته، على منح من مؤسسة "فولبرايت" الأمريكية للعمل أو الدراسة في إحدى الجامعات في الولايات المتحدة.كان كيم قد حصل على المنحة من عام 1996 إلى عام 1997 ليعمل أستاذ زائر في الولايات المتحدة ثم شغل منصب رئيس جمعية خريجي فولبرايت الكورية من شهر يناير في عام 2012 إلى شهر ديسمبر في عام 2015.