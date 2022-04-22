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الثقافية

كوريا في المركز الـ43 في مؤشر حرية الصحافة

Write: 2022-05-03 15:56:27Update: 2022-05-04 10:46:32

كوريا في المركز الـ43 في مؤشر حرية الصحافة

Photo : YONHAP News

احتلت كوريا الجنوبية المركز الـ43 في تقييم "مؤشر حرية الصحافة" هذا العام الذي أعلنته المنظمة الدولية لمراقبة وسائل الأعلام "مراسلون بلا حدود".
ووفقا لتقريربعنوان "مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2022" أصدرته المنظمة الدولية اليوم، تراجعت كوريا بمرتبة واحدة هذا العام مقارنة مع العام الماضي لتحتل المركز الـ43 بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الـ42، بينما ظلت النرويج في المركز الأول للعام السادس على التوالي، وتلتها الدانمارك في المركز الثاني ثم السويد في المركز الثالث، حيث احتلت دول شمال أوربا المراكز المتقدمة في المؤشر.
ومن بين الدول الآسيوية، احتلت تيمور الشرقية المركز الـ17، بينما جاءت تايوان في المركز الـ38 لتكونا متقدمتين على كوريا الجنوبية.
أما كوريا الشمالية فقد احتلت المركز رقم 180 لتكون الأقل على مستوى العالم، وقبلها بقليل جاءت الصين في المركز رقم 175.
كما تراجعت هونغ كونغ بـ68 مركزا هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.
 وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن الصين قامت بتوسيع نموذج السيطرة على الصحافة إلى الخارج، ومن ثم سجلت هونغ كونغ التي تسيطر عليها بكين، أكبر تراجع بين جميع دول العالم.
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