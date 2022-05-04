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السياسية

تقرير يقول إن كوريا تجري محادثات لبناء محطات للطاقة النووية في المملكة المتحدة

Write: 2022-05-04 10:49:09

قال تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية إن المملكة المتحدة تجري محادثات مع كوريا الجنوبية لبناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية.

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس الثلاثاء أن وزير الأعمال والطاقة البريطاني "كواسي كوارتنغ" قد التقى بمسؤولين من شركة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" لمناقشة الاستثمار في الصناعة النووية البريطانية، وأن تلك المحادثات جارية حاليا. وقالت الصحيفة، إن المناقشة لا تزال في مرحلة مبكرة وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن محطات طاقة نووية معينة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسارع فيه لندن لتعزيز أمن الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقا للتقرير، يأمل رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في بناء ثمانية مفاعلات نووية حتى عام 2050 لتلبية 25 في المائة من الطلب على الكهرباء بواسطة الطاقة النووية.
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