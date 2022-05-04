تخفيض مستوى مخاطر كورونا في المناطق خارج العاصمة سيول إلى متوسطة

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تخفيض مستوى التحذير من فيروس كورونا في المناطق الواقعة خارج منطقة العاصمة الكبرى، حيث تستمر موجة انتشار المتحور أوميكرون في الانحسار.وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء أن تنبيهات المخاطر التي يشكلها الوباء في جميع المناطق خارج سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي في فترة الأسبوع المنتهية يوم السبت الماضي قد تم تخفيضها إلى "متوسطة" بعدما كانت "عالية" في الاسبوع الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 15 أسبوعا التي يتم فيها اعتبار مستوى المخاطر في المناطق خارج العاصمة أقل من "مرتفع". وقد تم تخفيض مستويات المخاطر لمنطقة العاصمة وفي كل أنحاء البلاد إلى "متوسطة" في الأسبوع الماضي.وقالت هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات كورونا الجديدة انخفض للأسبوع الخامس على التوالي منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس، وأن معدل انشغال أسرّة العناية المركزة للمرضى ذوي الحالات الحرجة على مستوى البلاد ظل منخفضا أيضا عند 26,3%.ويذكر أنه يتم قياس مستويات مخاطر كورونا وفقا لـ18 معيارا، مع كون المستوى "متوسط" هو المستوى الأوسط في النظام المكون من خمسة مستويات.