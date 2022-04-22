إصابات كورونا في كوريا تقل عن 50 ألفا

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سجلت كوريا الجنوبية أقل من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط التراجع المستمر لموجة انتشار المتحور "أوميكرون".وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أنه تم الإبلاغ عن 49 ألفا و64 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 29 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 17 مليونا و395 ألفا و791 شخصا.وانخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بمقدار حوالي 27 ألف حالة مقارنة بيوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وحوالي ألفي حالة مقارنة باليوم الأسبق.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 432 شخصا، بزيادة مقدارها 15 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.وتم الإبلاغ عن 72 حالة وفاة جديدة، بزيادة مقدارها 23 حالة عن اليوم الأسبق، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا إلى 23 ألفا و79 حالة وفاة حتى الآن.وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون علاجا في منازلهم 268 ألفا و192 شخصا.