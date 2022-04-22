كوريا الجنوبية تسمح للأجانب بالدخول بدون تأشيرة عبر مطاري جيجو ويانغ يانغ

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ستستأنف كوريا الجنوبية إعفاء الأجانب الذين يزورونها عبر مطاري جيجو ويانغ يانغ من تأشيرة الدخول اعتبارا من شهر يونيو القادم وسط استمرار المؤشرات على انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وقال "جون هيه تشول" وزير الإدارة العامة والأمن ونائب رئيس قيادة مكافحة الكوارث وإجراءات السلامة اليوم الأربعاء إن برنامج الإعفاء من التأشيرة سيتم تطبيقه على مطار جيجو الدولي بجزيرة جيجو ومطار "يانغ يانغ" بمقاطعة كانغ وان يوم الأول من شهر يونيو القادم.وكان هذا البرنامج قد تم تطبيقه على جزيرة جيجو منذ عام 2002 ضمن الجهود الرامية إلى تنمية السياحة في الجزيرة، ولكن تم تعليقه منذ شهر فبراير من عام 2020 بسبب انتشار وباء كورونا .كما سيتم تطبيق البرنامج على الزائرين الأجانب عبر مطار يانغ يانغ في مقاطعة كانغ وان بدءا من يوم الأول من يونيو، حيث سيسمح للقادمين من فيتنام والفلبين وإندونيسيا ومنغوليا، الذين سيشاركون في أحداث دولية في مقاطعة كانغ وان، بالدخول بدون تأشيرة.