انتهاء جلسة تأكيد تعيين المرشح لوزارة الصحة بصراع حزبيّ

Photo : YONHAP News

انتهت الجلسة البرلمانية لتأكيد تعيين مرشح الرئيس المنتخب "يون صوك يول" لمنصب وزير الصحة بشكل مفاجئ مساء أمس الثلاثاء بعد أن خرج نواب الحزب الديمقراطي الحاكم منها، مشككين في تفسيرات المرشح فيما يتعلق بالمزاعم المحيطة به وعائلته.وكان المرشح لمنصب وزير الصحة والرفاهية "جونغ هو يونغ" قد قدم اعتذارا عن التسبب في مخاوف عامة خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الصحة والرفاهية في البرلمان. ومع ذلك، دافع بقوة عن نفسه ضد الاتهامات، ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".ويواجه "جونغ" مزاعم بأنه استخدم منصبه كرئيس سابق لمستشفى جامعي من أجل مساعدة ابنته وابنه على دخول كلية الطب نفسها التي كان ينتمي إليها، وأيضا لتجنيب ابنه من دخول الخدمة العسكرية الإلزامية من خلال تزييف سجلاته الطبية.ودعا النائب البرلماني عن الحزب الحاكم "كانغ بيونغ وان" المرشح "جونغ" إلى الانسحاب من الترشح كما فعل المرشح لمنصب وزير التعليم "كيم إين تشول" في وقت سابق من اليوم، وسط مزاعم بارتكابه بعض الهفوات الأخلاقية، بما في ذلك الادعاءات بأن أفراد أسرته حصلوا على منح من مؤسسة "فولبرايت" الأمريكية في أثناء عمله كرئيس لجمعية خريجي "كوريا فولبرايت"، بالإضافة إلى اتهامات بأنه انتحل رسالة عملية كتبها أحد طلابه.