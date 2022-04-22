انعقاد جلسات برلمانية لتأكيد تعيين ثلاثة مرشحين وزاريين

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري اليوم الأربعاء جلسات تأكيد تعيين ثلاثة مرشحين وزاريين لحكومة الرئيس المنتخب "يون صوك يول".وسوف يحضر المرشح لمنصب وزير الدفاع "لي جونغ سوب"، والمرشح لمنصب وزير المحيطات "جو سونغ هوان"، والمرشح لمنصب وزير العمل "لي يونغ شيك"، جلسات استماع منفصلة تستضيفها اللجنة البرلمان ذات الصلة بكل وزارة من الوزارات الثلاث.ومن المتوقع أن يواجه المرشح لمنصب وزير الدفاع أسئلة حول كيفية التعامل مع التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية وسط استفزازات كوريا الشمالية. ومن المتوقع أيضا أن يتم الضغط عليه بشأن خطة الرئيس المنتخب "يون صوك يول" لنقل المكتب الرئاسي إلى المجمع العسكري في منطقة "يونغ سان"، مما سيؤدي إلى نقل المقر الرئيسي لوزارة الدفاع الموجود هناك.وبالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بالسياسات، من المحتمل أيضا استجواب المرشح لمنصب وزير المحيطات والمرشح لمنصب زير العمل بشأن ادعاءات محيطة بهما وعائلاتهما.