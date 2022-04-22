البرلمان يوافق على تقرير جلسة الاستماع للمرشح لوزارة العلوم

Photo : KBS News

وافق البرلمان الكوري على تقرير جلسة تأكيد تعيين المرشح لمنصب وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "لي جونغ هو". وخلال الجلسة التي عُقدت أمس الثلاثاء، فشلت الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض في التوصل إلى إجماع على مؤهلاته كوزير، ولكن رغم ذلك تمت الموافقة على تقرير الجلسة.وبذلك انضم "لي"، الذي يعمل أستاذا للهندسة الإلكترونية بجامعة سيول الوطنية، إلى المرشح لمنصب وزير المالية "جو كيونغ هو"، والمرشح لمنصب وزير البيئة "هان وا جين"، اللذيْن حصلا على موافقة في جلسات تأكيد التعيين في وقت سابق. ويذكر أن إصدار موافقة على تقرير جلسة تأكيد تعيين المرشحين تعتبر تصديقا برلمانيا على التعيين، ولكن رغم ذلك يمكن للرئيس تعيين المرشح دون الحصول على مثل تلك الموافقة.وفي الوقت نفسه، تم تعليق جلسات أخرى أمس الثلاثاء للمرشح لمنصب وزير الصحة "جونغ هو يونغ" والمرشح لمنصب وزير الداخلية "لي سانغ سان" بعد أن غادر نواب الحزب الديمقراطي الحاكم مكان انعقاد الجلسة بسبب المزاعم التي تحيط بالمرشحين.