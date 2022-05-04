واشنطن تسعى للتصويت على قرار أممي جديد بشأن كوريا الشمالية

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قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن قرار الأمم المتحدة الجديد الذي ينص على إضافة عقوبات على كوريا الشمالية بعد استئنافها اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي في غضون هذا الشهر.ونقلت "رويترز" عن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "لينددا توماس غرينفيلد" قولها للصحفيين أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تخطط للمضي قدما في التصويت على القرار الذي تقوده، في غضون هذا الشهر، وأعربت عن مخاوفها بشأن الانتهاكات الأخيرة لقرارات مجلس الأمن الدولي بواسطة كوريا الشمالية.وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت القرار الجديد بعد أن أطلقت كوريا الشمالية يوم 25 مارس الماضي صاروخا بالستيا عابرا للقارات، وكان الإطلاق الصاروخي الأول من نوعه منذ نوفمبر 2017.ومع ذلك، يبدو أن إمكانية التصديق على القرار الجديد ضئيلة وسط تكهنات بأن الصين وروسيا سوف تستخدمان حق الفيتو ضده، حيث يجب أن يحظى أي قرار دولي بموافقة تسع دول من بين الـ15 دولة عضوا في المجلس، من أجل إصداره، بما في ذلك جميع الدول الخمس دائمة العضوية، ومن بينها الصين وروسيا.