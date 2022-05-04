توقعات بحضور مسؤول أمريكي كبير حفل تنصيب الرئيس الكوري المنتخب

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تدرس الإدارة الأمريكية إرسال مسؤول كبير إلى حفل تنصيب الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول".ووفقا لمصادر داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية أمس الثلاثاء، تجري الولايات المتحدة محادثات مع كوريا الجنوبية حول إرسال مبعوثين بمن في ذلك وزير العمل ورئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وكذلك "دوغلاس إيمهوف" زوج نائبة الرئيس الأمريكي "كمالا هاريس"، وهو محامٍ، وكان أيضا رئيس الوفد الأمريكي إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو في أغسطس الماضي.ويذكر أنه في السابق، كان من المعتاد أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أو مستشار الأمن القومي، بتمثيل واشنطن خلال حفلات تنصيب الرؤساء الكوريين الجنوبيين الجدد، ولكن نظرا للاستعدادات الجارية لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مع الرئيس الكوري الجديد "يون"، المقرر لها يوم 21 مايو، فإن هذا الاحتمال صار أقل.ومن ناحية أخرى، تدرس الحكومة الصينية خطة لإرسال نائب الرئيس "وانغ كيشان" إلى حفل تنصيب "يون" يوم 10 مايو.