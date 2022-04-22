انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في أبريل للشهر الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

سجلت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي انخفاضا في شهر أبريل الماضي، للشهر الثاني على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت قيمة احتياطي النقد الأجنبي 449.3 مليار دولار في نهاية أبريل، بانخفاض قدره 8 مليارات و510 ملايين دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وأرجع البنك السبب في هذا الانخفاض إلى ضعف قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي، والتدابير التي تم اتخاذها للتخفيف من التقلبات في سوق الصرف الأجنبي.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت ثامن أكبر مالك لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم حتى نهاية شهر مارس الماضي.وتصدرت الصين القائمة حيث امتلكت ما قيمته 3 تريليونات و188 مليار دولار، وتلتها كل من اليابان وسويسرا.