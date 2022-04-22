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السياسية

كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على استمرار التواصل لإصلاح العلاقات بينهما

Write: 2022-05-04 12:25:33Update: 2022-05-04 13:31:53

كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على استمرار التواصل لإصلاح العلاقات بينهما

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية واليابان على استمرار التواصل لإصلاح العلاقات بينهما.
جاء ذلك في مشاورات دبلوماسية على مستوى العمل عقدت أمس الثلاثاء في سيول بين مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية "لي سانغ ريول"، ونظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، حيث تبادل الجانبان الآراء حول القضايا التي مازالت عالقة بين البلدين قبيل انطلاق الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية.
وتقاسم الجانبان الآراء حول أهمية التواصل بين السلطات الدبلوماسية لإصلاح العلاقات وتحسينها بين البلدين، واتفقا على استمرار التواصل في المستقبل. 
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محادثات على مستوى مدير عام بين وزارتي الخارجية الكورية واليابانية منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.
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