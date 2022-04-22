جي بي مورغان تتوقع ارتفاع سعر الفائدة الأساسي في كوريا إلى 2.5% هذا العام

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توقعت المؤسسة المالية الأمريكية "جي بي مورغان" أن يرفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الأساسي 4 مرات بدءا من شهر مايو الجاري، ليصل إلى 2.5% حتى نهاية هذا العام.وقال "بارك سوك كيل" رئيس قسم إدارة الأسواق المالية في مؤسسة "جي بي مورغان" في تقرير أصدره اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25% في كل من مايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر، ليصل سعر الفائدة إلى 2.5% حتى نهاية هذا العام.كما توقع أن يتم رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% أيضا في شهر يناير من العام القادم، ليرتفع إلى 2.75% حتى نهاية الربع الأول من العام القادم.وأرجع "بارك" السبب في هذه التوقعات بارتفاع سعر الفائدة الأساسي في كوريا الجنوبية إلى القلق لدى أعضاء لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي الكوري من احتمال زيادة التضخم وتأثيراته الجانبية.