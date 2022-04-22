كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية مشتركة

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صرح مصدر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء بأنه سيتم إجراء تدريبات مشتركة منتظمة للقوات الجوية مع الولايات المتحدة اعتبارا من يوم التاسع من مايو الجاري عشية تنصيب الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" الذي تعهد بتعزيز التحالف الأمني بين سيول وواشنطن.وسوف تستمر هذه التدريبات لمدة أسبوعين، ويشارك فيها عدد من الأصول الجوية الكورية والأمريكية.وسوف تكون التدريبات القادمة نسخة مصغرة من تدريبات "ماكس ثاندر" واسعة النطاق التي أجراها البلدان في الماضي من خلال تعبئة هائلة للأصول الجوية والجنود.وكانت القوات البحرية الكورية والأمريكية قد بدأت أمس الثلاثاء أيضا في إجراء تدريبات مشتركة ضد الغواصات في البحر الشرقي، وسوف تستمر هذه التدريبات لمدة أربعة أيام.