المرشح لمنصب وزير الدفاع: لم يتم تحديد هوية الصاروخ الكوري الشمالي بعد

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قال المرشح لمنصب وزير الدفاع "لي جونغ سوب" إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي اليوم الأربعاء يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وردا على سؤال حول نوع الصاروخ خلال جلسة الاستماع البرلمانية لتأكيد تعيينه، قال "لي" إنه يمكن أن يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات أو صاروخا ذا مدى أقصر قليلا. ووعد بتقديم المعلومات الأخيرة بمجرد الانتهاء من التحليلات الدقيقة.وفيما يتعلق بالتحركات في موقع "بونغي-ري" للتجارب النووية في كوريا الشمالية، قال الوزير المرشح إنه يعتقد أن الاستعدادات جارية بالفعل لإجراء تجربة نووية. وقال إن رأي الخبراء الحالي هو أن الشمال قد يجري اختبارا لسلاح نووي تكتيكي صغير هذه المرة، والذي سيكون أصغر في نطاقه من الاختبار السادس الذي تم إجراؤه في عام 2017.وفيما يتعلق بإجراءات الاستجابة، قال "لي" إن الاستجابة الاستراتيجية المتناسبة مع مستوى الاستفزاز تعد أمرا ضروريا.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي ظهر اليوم الأربعاء، من منطقة تقع بالقرب من مطار "سونان" في بيونغ يانغ.