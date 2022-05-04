مجلس الأمن القومي يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي

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ندد المكتب الرئاسي بشدة بإطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي اليوم الأربعاء، ووصفه بأنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي وعمل يتعارض مع الدعوات الدولية للسلام والاستقرار.وجاءت تلك التصريحات خلال الجلسة العادية لمجلس الأمن القومي برئاسة مستشار الأمن القومي "سوه هون".ودعا المجلس كوريا الشمالية إلى وقف الأعمال التي تشكل تهديدا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي، وحث بيونغ يانغ على سرعة العودة إلى مسار الدبلوماسية والحوار بدلا من ذلك.وتعهد المكتب الرئاسي بضمان الأمن القومي والرد بحزم على أي تهديدات قائمة، من خلال القدرات الدفاعية القوية للتحالف الراسخ بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وذلك قبيل تنصيب الرئيس الجديد في 10 مايو.كما قال المجلس إن كوريا الجنوبية ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التعاون الوثيق مع الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.ومن ناحية أخرى، ناقش أعضاء المجلس العلامات التي تشير إلى استعداد النظام الشيوعي لإجراء تجربة نووية.