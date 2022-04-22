واشنطن تندد بإطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا

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نددت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وقالت إنها تناقش هذا الأمر بشكل وثيق مع حلفائها بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان.وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "جون كيربي" في تصريحات أدلى بها أمس إنه يتم حاليا تحليل عملية الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي، معربا عن القلق العميق من الاستفزازات الكورية الشمالية المتتالية.وردا على سؤال عن أن موعد الإطلاق جاء قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى كوريا الجنوبية واليابان، قال إنه ليس هناك موعد جيد لتجربة مثل هذا النوع من الصواريخ، معربا عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية لم تستهدف موعدا معينا.وفيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، أعرب المتحدث الأمريكي عن قلق بلاده، مشيرا إلى أن تهديدات كوريا الشمالية مستمرة في الزيادة لأن قدراتها تزداد بالتوازي مع كل مرة تطلق فيها صاروخا.ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية تهدد الدول المجاورة لها كما تهدد منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقالت إنها تناقش هذا الأمر بشكل وثيق مع الدول الحليفة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان.كما أصدرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بيانا قالت فيه إن الإطلاق الصاروخي لا يمثل تهديدا مباشرا للجنود الأمريكيين والأراضي الأمريكية والدول الحليفة، لكنها ستستمر في مراقبة الوضع عن كثب.