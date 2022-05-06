الرئيس الكوري يؤكد على ضرورة احترام حقوق الأطفال

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن الحب فقط غير كاف بالنسبة للأطفال، مؤكدا على أهمية احترام حقوق وشخصية الطفل.جاء ذلك في منشور كتبه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الطفولة رقم 100 في كوريا، حيث أشار إلى أن الطفل يتعلم حكمة الحياة من البالغين، بينما يتعلم منه الكبار نقاء الحياة، وأضاف أنه كما يحتاج الأطفال للعناية فإن البالغين يكتسبون أيضا قيمة ونضجا من خلال العناية بالأطفال.وطلب الرئيس من المواطنين الاعتزاز بكل الأطفال دون تمييز مثلما يعتزون بأطفالهم حتى يكبروا بسرعة وهم يحلمون بغد مشرق.وقال إن حكومته أدخلت نظام مكافأة الطفل لأول مرة من أجل تعزيز مسؤولية الدولة عن الأطفال، كما ألغت بند الحق في تأديب الأطفال بواسطة السلطة الأبوية في القانون المدني، وذلك لأول مرة منذ 63 عاما، مما أدى إلى التعامل بشكل صارم مع العقوبات الجسدية ضد الأطفال.وأضاف أن ذلك تحقق بفضل التوافق الشعبي حول ضرورة احترام شخصية الطفل، معربا عن الشكر للآباء والمدرسين أيضا على عنايتهم المخلصة بالأطفال.