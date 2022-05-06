البنك المركزي الكوري يقول إن رفع سعر الفائدة الأمريكية يتطابق مع التوقعات

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قال البنك المركزي الكوري إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.5 % يتطابق تقريبا مع توقعات الأسواق.جاء ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي الكوري عبر الفيديو صباح اليوم لمراجعة أوضاع السوق، برئاسة نائب محافظ البنك "لي سُنغ هون".وفيما يتعلق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" بأنه في الاجتماعات التي عُقدت في شهري يونيو ويوليو، تم التوصل إلى إجماع على ضرورة النظر في رفع سعر الفائدة بأعلى من 0.5%، لكنه لا يحبذ الرفع بنسبة 0.75%، فقد فسر البنك المركزي الكوري ذلك بأنه يشير إلى التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية إلى حد ما.وقال نائب محافظ البنك المركزي الكوري إن إمكانية زيادة التقلبات في السوق المالية لا تزال قائمة بسبب حالة التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، والتي لديها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وكذلك احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% مرة أخرى.وأشار إلى أنه يسود الآن عدم اليقين بشأن الظروف الخارجية، بما في ذلك طول أمد الحرب الأوكرانية الروسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني. وطلب "لي" من المشاركين في الاجتماع تعزيز المراقبة لتطورات عناصر الخطورة الخارجية، وتدقيق مراجعة تأثيراتها على سوق المال وسوق صرف العملات الأجنبية في كوريا.