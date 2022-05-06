كوريا تنضم إلى مركز الدفاع السيبراني للناتو كعضو كامل

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صرحت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية اليوم بأنها انضمت إلى مركز الدفاع السيبراني التابع لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" كعضو كامل العضوية، لتصبح كوريا بذلك أول دولة آسيوية في هذا المجال.الجدير بالذكر أن مركز الناتو للدفاع السيبراني تم تأسيسه في شهر مايو من عام 2008 بعد أن تعرض النظام الوطني في إستونيا للشلل نتيجة لقرصنة روسية في عام 2007.وكانت الوكالة الكورية قد تقدمت بمذكرة بشأن نيتها الانضمام إلى المركز في عام 2019، وظلت تعمل على الانضمام له بما في ذلك المشاركة في أكبر تدريب إلكتروني في العالم "الدروع المقفلة" التي يشرف عليها مركز الدفاع السيبراني الأوربي، لمدة عامين على التوالي منذ عام 2020.وبانضمام كوريا إلى المركز السيبراني التابع للناتو، بلغ عدد الدول الأعضاء فيه 32 دولة.وبهذه المناسبة، قالت وكالة المخابرات الوطنية الكورية إنها تخطط لزيادة الموظفين الذين سيتم إيفادهم إلى المركز الأوربي، وتوسيع نطاق التدريبات المشتركة وغير ذلك من سبل التعاون، من أجل تطوير قدراتها على التعامل السيبراني إلى أفضل مستوى عالميا.