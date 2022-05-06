بحوث دولية مقارنة بين طباعة جيك جي الكورية وطباعة غوتنبرغ

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم إجراء بحوث علمية دولية للمقارنة بين أقدم وثائق مطبوعة بحروف معدنية في العالم، وهي "جيك جي شيم تشيه يو جول"، التي اختارتها منظمة اليونسكو كتراث وثائقي عالمي، وبين المطبوعات بحروف غوتنبرغ.وصرحت بلدية مدينة "تشونغ جو" الكورية اليوم بأن مشروع "من جيك جي إلى غوتنبرغ" المشترك بين المركز الدولي للتراث الوثائقي التابع لليونسكو، والذي يتخذ من تلك المدينة الكورية مقرا له، وجامعة "يوتا" الأمريكية، قد اختير كمشروع مدعوم من طرف المؤسسة الأمريكية الوطنية لعلوم الإنسانيات، وبالتالي سيتم تمويله بمبلغ 75 ألف دولار حتى عام 2023.وسوف تشارك في هذا المشروع 25 جهة دولية، بما في ذلك مكتبة الكونغرس الأمريكي، ومتحف "غوتنبرغ" الألماني، إلى جانب المركز الدولي للتراث الوثائقي.ومن المتوقع أن تقوم هذه الجهات بإجراء بحوث تاريخية وثقافية مقارنة في الوثائق الرئيسية المطبوعة بحروف معدنية في الشرق والغرب.الجدير بالذكر أن الوثائق البوذية الكورية "جيك جي" تمت طباعتها في معبد "هونغ دوك" في مدينة "تشونغ جو" في عام 1377، أي قبل أقدم طباعة معدنية غربية بواسطة "غوتنبرج"، بـ78 عاما.وقد تم تسجيل "جيك جي" كتراث وثائقي عالمي لمنظمة اليونيسكو في شهر سبتمبر من عام 2001.