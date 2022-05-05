مدير منظمة الصحة العالمية يقول إن الإجهاض الآمن ينقذ الأرواح

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شدد مدير منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" على أن الحصول على الإجهاض الآمن ينقذ الأرواح.وفي تغريدة نشرها على موقع تويتر أمس الأربعاء، كتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلا إن تقييد الحصول على الإجهاض لا يقلل من عدد الوفيات بل يدفع النساء والفتيات إلى اتخاذ إجراءات غير آمنة.وأضاف أنه يجب أن يكون للمرأة دائما الحق في الاختيار عندما يتعلق الأمر بجسدها وصحتها.وجاءت هذه الرسالة في الوقت الذي تم فيه تسريب مسودة رأي صادرة عن المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء الحكم التاريخي "رو ضد ويد" الذي يضمن حقوق الإجهاض، ونشرته الصحيفة الأمريكية "بوليتيكو".