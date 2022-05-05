لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي تصدّق على المرشح لمنصب السفير لدى سيول

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صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على ترشيح "فيليب غولدبرغ" سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية.وتم التصويت يوم أمس الأربعاء، حيث وافق الأعضاء بالإجماع على تحويل الترشيح إلى جلسة كاملة لمجلس الشيوخ، ولكن لم يتم تحديد موعد لتلك الجلسة العامة بعد.وسوف يتولى "غولدبرغ" المنصب بمجرد أن يصدق مجلس الشيوخ على الترشيح ويعينه الرئيس "جو بايدن" رسميا كسفير. وقد تم ترشيح "فيليب غولدبرغ" من قبل الرئيس "بايدن في فبراير" الماضي، وهو سفير محترف، عمل سابقا في كل من كولومبيا والفلبين وبوليفيا وكوسوفو.كما عمل "غولدبرغ" أيضا كمنسق في وزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية، في الفترة من 2009 إلى 2010 خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما".وقد ظل منصب السفير الأمريكي في سيول شاغرا منذ يناير 2021، عندما استقال السفير "هاري هاريس" حينما تولى الرئيس بايدن منصبه.