إصابات كورونا في كوريا تظل في مستوى 40 ألفا لليوم الثاني

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ظلت عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في نطاق 40 ألفا أمس الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إنه تم رصد 42 ألفا و296 حالة طوال يوم أمس، بما في ذلك 23 إصابة لدى القادمين من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا إلى 17 مليونا 437 ألفا و68 حالة.وارتفع عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار تسعة، ليصل إلى 441 مريضا، ويبقى في نطاق أربعمائة لليوم السادس على التوالي.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس أمس 79 حالة، مما رفع عدد من عدد الوفيات في كوريا بسبب كورونا إلى 23 ألفا و158. وبلغ معدل الوفيات 0,13%.وبلغ معدل انشغال أسرّة العناية المركزة للمرضى المصابين بأعراض خطيرة 21,7%، بينما بلغ عدد الذين يتلقون علاجا في منازلهم ما يقرب من 250 ألف شخص.