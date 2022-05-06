زوج نائبة الرئيس الأمريكي يترأس وفد بلاده لحفل تنصيب الرئيس الكوري المنتخب

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قررت الولايات المتحدة إرسال وفد رئاسي برئاسة زوج نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" إلى حفل تنصيب الرئيس المنتخب "يون صوك يول" المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم.وأعلن البيت الأبيض عن الأعضاء الثمانية في الوفد الرئاسي، بمن فيهم رئيس الوفد "دوغلاس إيمهوف".ويأتي قرار الولايات المتحدة مراعاة للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى كوريا الجنوبية والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، بالإضافة إلى أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقد ترأس "إيمهوف" الوفد الأمريكي في حفل افتتاح دورة "طوكيو 2020" للألعاب البارالمبية، العام الماضي.ويضم الوفد الرئاسي الأمريكي أيضا "كريستوفر ديل كورسو" نائب القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى سيول؛ ووزير العمل الأمريكي"مارتن والش". كما تم اختيار أربع شخصيات من أصل كوري في الوفد، بمن في ذلك المؤلف "لي مين جين" الذي كتب رواية "باتشينكو".