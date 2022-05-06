البيت الأبيض يقول إن بايدن سيعيد تأكيد الالتزام الأمريكي بالدفاع عن كوريا واليابان

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الرئيس "جو بايدن" سيعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، خلال زيارته إلى سيول المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.وقال السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "جين ساكي" في إفادة صحفية أمس الخميس إن "بايدن" سيزور كوريا الجنوبية واليابان لإجراء محادثات ثنائية مع الرئيس الكوري الجنوبي القادم "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، وسوف تتناول المحادثات سبل تعميق المشراكة الأمنية والعلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى التحديات المشتركة مثل جائحة كورونا.وأضافت المتحدثة أنه في ضوء الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها كوريا الشمالية في المنطقة، بما في ذلك تجاربها لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، فإن "بايدن" سيشدد على التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الجنوبية واليابان، كما سيعيد التأكيد على الالتزام الأمريكي الصارم في هذا الشأن، بما في ذلك التزامات الردع الموسع.